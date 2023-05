Maltempo, a Cesena volontari cantano "Romagna mia" mentre spalano il fango

"Gli angeli del fango" si organizzano via chat - A darsi da fare sono soprattutto i giovani, muniti di badili, che si sono organizzati sulle chat e tra gruppi di amici per spalare il fango. Tra i gruppi Telegram utilizzati vi è "Sos Cesena", già impiegato prima dell'attuale emergenza per piccole necessità di ogni tipo e che, nelle ultime ore, si è trasformato nella chat di richieste di aiuto per lavori post-emergenziali, come lo sgombero di cantine e vani allagati dal materiale inzuppato d'acqua.

C'è chi avvisa di anziani con elettrodomestici da buttare, chi si offre per portare cibo, secchi per portare via l'acqua, coperte. E così si sono visti per le strade della città frotte di residenti, molti giovanissimi, provenienti anche da altri comuni della Romagna, con stivali e badili.

Il ringraziamento del sindaco - Il sindaco di Cesena Enzo Lattuca ha ringraziato i volontari su Facebook prima aggiornando la sua immagine di copertina con una foto con alcuni di loro e la didascalia "Grazie ragazzi" e poi scrivendo: "Stasera (giovedì sera, ndr) sono sicuro che un pezzetto di fango del Savio sarà in ogni casa, portato lì dagli stivali e delle scarpe delle centinaia di cesenati che hanno lavorato senza sosta spalando fango nelle aree colpite dall'alluvione. A ognuno di voi dico grazie. Ci vediamo domani di nuovo lì".