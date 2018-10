Maltempo da Roma a Milano: guarda i video dai social

Il maltempo sta interessando tutta l'Italia con forti disagi nella penisola: da Nord a Sud. In provincia di Frosinone un albero è precipitato su un'automobile: due morti . Da Roma a Milano tanti utenti hanno postato sui social immagini di macchine danneggiate e alberi caduti. A La Spezia una tromba d'aria ha provocato la caduta di container in mare. Guarda i video:

Roma - Nella Capitale il maltempo ha provocato la caduta di diversi alberi: i Vigili del fuoco stanno lavorando senza sosta. Ad Anguillara una donna è rimasta ferita. In un video pubblicato sulla pagina Facebook "Per tutti quelli che vogliono la neve a Roma" si vede in diretta come un pino cade su una macchina nella zona di Cinecittà.