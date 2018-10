A causa del maltempo, da questa mattina i vigili del fuoco di Roma hanno effettuato almeno 140 interventi: circa l'80% per alberi e rami caduti o in imminente pericolo di caduta, coperture divelte, intonaci, tegole, pali e cartelloni volati via per il forte vento. Sono in corso almeno 40 interventi e in attesa oltre 200. L'impianto di soccorso dei pompieri romani è stato potenziato con alcune squadre in almeno 4 sedi di servizio.