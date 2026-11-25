Tempesta in mare nel Golfo di Napoli © Ansa
Pioggia, vento forte e possibili mareggiate lungo le coste almeno fino alle 14 di giovedì 26 novembre. È allerta arancione in tutta la Campania, a eccezione di Alta Irpinia, Sannio e Tanagro (dove invece resta gialla) a causa dell'ondata di maltempo che sta colpendo in queste ore la regione. A emetterla la Protezione civile che è in stato di allerta per possibili fenomeni diffusi di dissesto idrogeologico, frane e allagamenti.
Allerta arancione Campania
Proprio in relazione alle condizioni meteo, il Comune di Napoli ha disposto la chiusura di parchi, spiagge pubbliche cittadine e di alcuni impianti sportivi. È stata inoltre disposta la chiusura al pubblico del Maschio Angioino.
Scuole chiuse a Ischia e Procida
Osservate speciali le isole di Ischia e Procida. Date le condizioni meteorologiche, per alcune ore si è resa necessaria la sospensione dei collegamenti marittimi veloci e, in vista del peggioramento, nella giornata di giovedì 26 novembre, i sindaci dei comuni ischitani e di Procida hanno disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, oltre a quella di parchi, giardini pubblici e cimiteri. Stessa decisione anche nel territorio cittadino di Salerno dove il sindaco Vincenzo De Luca ha disposto la chiusura delle scuole pubbliche, private e paritarie, oltre che dei servizi per l'infanzia (nidi e micronidi pubblici e privati)
Rischio valanghe sulle Dolomiti
Precipitazioni diffuse anche sulle Dolomiti venete con la Protezione Civile regionale che ha emesso un bollettino di allerta gialla per giovedì 26 novembre, per possibili valanghe sui passi dolomitici e lungo la viabilità in quota delle Prealpi. Il Servizio Meteorologico regionale ha comunicato che nelle prossime ore il Veneto sarà interessato da precipitazioni diffuse, da moderate a tratti forti. I fenomeni saranno più intensi sono attesi nelle zone montane e pedemontane e sulla pianura nord-orientale, con quantitativi localmente abbondanti.
Allerta gialla in Toscana
Infine attenzione puntata anche sulla Toscana con la Sala operativa della protezione civile regionale che ha esteso il codice giallo in corso per rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore a tutto il bacino dell'Arno, dell'Ombrone grossetano e del Reno. L'allerta è in vigore fino alle 16 di giovedì 26 novembre.