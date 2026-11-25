Osservate speciali le isole di Ischia e Procida. Date le condizioni meteorologiche, per alcune ore si è resa necessaria la sospensione dei collegamenti marittimi veloci e, in vista del peggioramento, nella giornata di giovedì 26 novembre, i sindaci dei comuni ischitani e di Procida hanno disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, oltre a quella di parchi, giardini pubblici e cimiteri. Stessa decisione anche nel territorio cittadino di Salerno dove il sindaco Vincenzo De Luca ha disposto la chiusura delle scuole pubbliche, private e paritarie, oltre che dei servizi per l'infanzia (nidi e micronidi pubblici e privati)