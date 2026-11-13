Maltempo al Centro-Nord, allerta meteo arancione in diverse regioni

Oltre 340 interventi dei vigili del fuoco tra Liguria, Toscana, Basilicata e Marche per fronteggiare i danni provocati dal maltempo. In Liguria sono stati effettuati oltre 80 interventi per allagamenti e danni causati dall'acqua, con il dispositivo di soccorso rafforzato da due moduli operativi inviati a La Spezia dai comandi di Genova e Savona. In Toscana, tra le province di Massa Carrara, Lucca, Pistoia e Arezzo, sono state portate a termine oltre 190 richieste di soccorso per ostacoli alla circolazione, prosciugamenti, frane e danni causati dall'acqua. In Basilicata il forte vento ha richiesto oltre 40 interventi, soprattutto per la messa in sicurezza di alberi pericolanti e la rimozione di ostacoli dalle strade. Nelle Marche, in provincia di Pesaro e Urbino, i pompieri sono intervenuti per le criticità provocate dall'esondazione del fiume Metauro. Sono stati portati a termine 30 interventi per allagamenti, frane e messa in sicurezza di infrastrutture minacciate dall'acqua. A Urbania una donna rimasta bloccata nella propria abitazione è stata soccorsa dalle squadre dei vigili del fuoco.