Maltempo al Centro-Nord, allerta meteo arancione in diverse regioni

Si prospetta un'altra giornata di passione per il maltempo al Centro-Nord Italia. Anche per oggi, venerdì 13 novembre, è scattata l'allerta arancione per sei regioni (Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Liguria, Toscana e Umbria) gialla per altre undici, tra cui Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Marche e Molise. Nelle ultime 24 ore, sono stati oltre 340 gli interventi dei Vigili del fuoco tra Liguria, Toscana, Basilicata e Marche per fronteggiare i danni provocati dal maltempo.
Situazione critica in Liguria
La situazione più critica resta in Liguria. Nella notte è stata fatta evacuare nella notte una palazzina minacciata da una grossa frana in comune di Carasco, nella provincia di Genova. Dieci persone hanno dovuto abbandonare le loro abitazioni supportate dai vigili del fuoco e dalla protezione civile: alcuni hanno trovato riparo in casa di famigliari, altri sono stati sistemati nella sala della biblioteca comunale allestita con alcune brandine e coperte. La frana interessa la zona di San Quirico di Rivarolo. La Città Metropolitana ha disposto la chiusura al transito della strada provinciale 33 verso San Salvatore di Colorno. I vigili del fuoco sono intervenuti anche in via Casanova, a Manesseno, nel comune di Sant'Olcese (Genova), per rimuovere una frana che isolava circa venti persone.
In Toscana notte tranquilla
In Toscana la notte è trascorsa relativamente tranquilla: in diverse zone sono transitate senza particolari criticità le ondate di piena dei fiumi Ombrone Pistoiese, del Bisenzio e del Serchio. I livelli dell'asta dell'Arno, si spiega dal canale social Toscana Alert della Regione Toscana, sono al momento all'interno dei livelli di riferimento. In considerazione delle intense piogge delle scorse ore e delle onde di piena dei fiumi affluenti saranno possibili innalzamenti. Nella notte è trascorsa l'ondata di piena dell'Ombrone pistoiese con l'attivazione del sistema di casse di espansione di Ponte alle Vanne, arrivando a toccare a Pontelungo il livello di 3.53 metri, nuovo massimo storico. La piena del Serchio è transitata con portata a 1238 metri cubi al secondo a Borgo a Mozzano (Lucca).
Passi chiusi in Trentino
La situazione in Friuli
Una violenta ondata di maltempo che ha colpito il Friuli Venezia Giulia nelle ultime 24 ore, con piogge intense, ha provocato allagamenti e disagi diffusi in numerosi comuni della regione. Secondo l'aggiornamento della Protezione civile regionale, una depressione atlantica ha portato precipitazioni tra i 60 e i 90 mm su pianura e costa, con punte oltre i 100 mm sulle Prealpi Giulie. Nella notte si è registrato anche un significativo picco di marea sulla costa, con il mareometro di Grado che ha toccato i 139 cm alle 23:30 di ieri. Le conseguenze non si sono fatte attendere, tra allagamenti ed episodi di caduta massi.
Attività dei porti ridotte
Collegamenti marittimi fortemente ridotti nel golfo di Napoli a causa delle avverse condizioni meteomarine che stanno provocando la cancellazione di numerose corse da e per le isole di Ischia e Procida. Le compagnie di navigazione hanno sospeso tutte le partenze degli aliscafi che collegano le due isole alla terraferma, mentre anche i servizi effettuati dai traghetti stanno subendo le prime cancellazioni. Sul golfo soffia oggi un forte vento di libeccio, con raffiche che secondo le previsioni potranno raggiungere in serata i 33 nodi, mentre il mare è agitato, con onde che superano i due metri di altezza.
Vigili del fuoco in azione
Oltre 340 interventi dei vigili del fuoco tra Liguria, Toscana, Basilicata e Marche per fronteggiare i danni provocati dal maltempo. In Liguria sono stati effettuati oltre 80 interventi per allagamenti e danni causati dall'acqua, con il dispositivo di soccorso rafforzato da due moduli operativi inviati a La Spezia dai comandi di Genova e Savona. In Toscana, tra le province di Massa Carrara, Lucca, Pistoia e Arezzo, sono state portate a termine oltre 190 richieste di soccorso per ostacoli alla circolazione, prosciugamenti, frane e danni causati dall'acqua. In Basilicata il forte vento ha richiesto oltre 40 interventi, soprattutto per la messa in sicurezza di alberi pericolanti e la rimozione di ostacoli dalle strade. Nelle Marche, in provincia di Pesaro e Urbino, i pompieri sono intervenuti per le criticità provocate dall'esondazione del fiume Metauro. Sono stati portati a termine 30 interventi per allagamenti, frane e messa in sicurezza di infrastrutture minacciate dall'acqua. A Urbania una donna rimasta bloccata nella propria abitazione è stata soccorsa dalle squadre dei vigili del fuoco.