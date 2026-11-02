Maltempo al centro sud: nevicate, allagamenti e scuole chiuse

In Abruzzo, temporali e piogge insistenti hanno determinato la sospensione delle attività didattiche in presenza all'Università d'Annunzio di Chieti e Pescara: martedì 3 si farà ricorso alla Dad. E a Chieti le scuole di ogni ordine e grado saranno chiuse: il sindaco ha emesso apposita ordinanza, edifici aperti solo per le attività amministrative. Sempre a Chieti infiltrazioni di acqua hanno interessato l'ospedale, in particolare la Medicina nucleare e la Radioterapia: qui sono stati effettuati tutti i trattamenti programmati nella mattinata, ma sono state rinviate le sedute del pomeriggio. Disagi e allagamenti per l'intera giornata a Pescara e nell'area metropolitana dove la pioggia è caduta quasi ininterottamente per dodici ore. Molte le strade chiuse per l'intera mattinata nel capoluogo adriatico dove nel pomeriggio una grossa quercia è crollata in strada in via Passo della Portella, senza fortunatamente coinvolgere pedoni o automobilisti. E dal pomeriggio in Abruzzo due fiumi fanno registrare "il superamento della soglia di pre-allarme e un graduale aumento verso la soglia di allarme", il Pescara e l'Aterno-Sagittario. Per questo il Centro funzionale della Protezione civile raccomanda ai Comuni di "mettere in atto le azioni previste nel Piano Comunale di Emergenza".