Maltempo: allerta arancione in Puglia e Basilicata, gialla in 5 regioni

Allerta arancione lunedì 2 novembre in Puglia e Basilicata per il rischio meteo-idrogeologico legato all'arrivo di forti piogge e temporali. Il Dipartimento della Protezione civile ha inoltre diramato un'allerta gialla in altre cinque regioni: Calabria, Campania, Molise, Abruzzo e Sicilia per precipitazioni diffuse, anche di forte intensità, e un generale rinforzo dei venti. Dalle prime ore di lunedì sono, infatti, previste piogge e temporali su Abruzzo, Molise e Sicilia, in estensione a Campania, Calabria, Puglia e Basilicata. I fenomeni saranno persistenti soprattutto in Basilicata e lungo i versanti appenninici orientali di Abruzzo e Molise, con possibili forti rovesci, raffiche di vento, grandinate locali e frequente attività elettrica. Attesi inoltre venti settentrionali da forti a burrasca su Lazio, Campania e Sicilia, con raffiche di burrasca forte sui settori meridionali dell'isola. La ventilazione intensa si estenderà successivamente a Basilicata e Puglia, con venti dai quadranti orientali. E i Comuni corrono ai ripari. Scuole chiuse a Lecce e Brindisi come a Trani e Barletta, interdetti parchi e spiagge a Napoli. Cancellate anche le commemorazioni istituzionali dei defunti in alcuni cimiteri.