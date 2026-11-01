Maltempo: allerta arancione in Puglia e Basilicata, gialla in 5 regioni
Un'area di bassa pressione in discesa dai Balcani verso il Tirreno sta determinando condizioni di instabilità al Centro-Sud, destinate a peggiorare sul medio versante adriatico e su gran parte del Meridione
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Allerta arancione lunedì 2 novembre in Puglia e Basilicata per il rischio meteo-idrogeologico legato all'arrivo di forti piogge e temporali. Il Dipartimento della Protezione civile ha inoltre diramato un'allerta gialla in altre cinque regioni: Calabria, Campania, Molise, Abruzzo e Sicilia per precipitazioni diffuse, anche di forte intensità, e un generale rinforzo dei venti. Dalle prime ore di lunedì sono, infatti, previste piogge e temporali su Abruzzo, Molise e Sicilia, in estensione a Campania, Calabria, Puglia e Basilicata. I fenomeni saranno persistenti soprattutto in Basilicata e lungo i versanti appenninici orientali di Abruzzo e Molise, con possibili forti rovesci, raffiche di vento, grandinate locali e frequente attività elettrica. Attesi inoltre venti settentrionali da forti a burrasca su Lazio, Campania e Sicilia, con raffiche di burrasca forte sui settori meridionali dell'isola. La ventilazione intensa si estenderà successivamente a Basilicata e Puglia, con venti dai quadranti orientali. E i Comuni corrono ai ripari. Scuole chiuse a Lecce e Brindisi come a Trani e Barletta, interdetti parchi e spiagge a Napoli. Cancellate anche le commemorazioni istituzionali dei defunti in alcuni cimiteri.
Scuole chiuse in Puglia: ecco dove
In seguito all'allerta arancione diramata dalla Protezione civile in Puglia, con previsione di forti piogge, vento e fulmini in tutta la regione, i comuni di Lecce e di Brindisi hanno disposto la chiusura per domani di tutte le scuole, di parchi e dei cimiteri. La sindaca di Lecce Adriana Poli Bortone ha fatto sapere che è annullata anche la tradizionale visita prevista al cimitero monumentale, in occasione della commemorazione dei defunti, alle tombe dei sindaci e di personaggi illustri. In tutta la provincia di Brindisi i sindaci, coordinati dal presidente della Provincia Elio Ciccarese, stanno valutando di disporre anche loro ordinanze di chiusura. Decisione già assunta invece in provincia di Foggia dal comune di San Severo. Anche il Comune di Barletta e quello di Trani hanno disposto la chiusura delle scuole, di parchi e cimiteri. Al momento il Comune di Bari non ha previsto provvedimenti di chiusura.
A Napoli chiusi parchi cittadini e spiagge pubbliche
Chiusi i parchi cittadini e le spiagge pubbliche a Napoli nella giornata di lunedì 2 novembre. Lo rende noto il Comune, alla luce dell'allerta meteo gialla diramata dalla Protezione civile regionale. Sono previste precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, soprattutto nella prima parte della giornata. Dal pomeriggio sono attesi venti forti nord-orientali, con possibili raffiche e mare agitato. Le chiusure resteranno in vigore per tutta la durata dell'allerta.
Il Centro funzionale della Protezione civile campano segnala, inoltre, un rischio idrogeologico localizzato, con possibili allagamenti, esondazioni, innalzamento dei livelli dei corsi d'acqua, scorrimento delle acque sulle strade e fenomeni di ruscellamento. Non si escludono neppure cadute di massi e frane, anche a causa della fragilità dei suoli dovuta alle piogge degli ultimi giorni e agli incendi che hanno interessato il territorio. La Sala operativa regionale unificata ha trasmesso l'avviso ai Comuni, raccomandando alle autorità competenti di attivare i Centri operativi comunali e adottare tutte le misure previste dai rispettivi piani di Protezione civile per prevenire e contrastare i fenomeni attesi.