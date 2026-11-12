Allerta arancione nella Liguria di Levante
Violenta ondata di maltempo al Centro-Nord, oltre 35 cm di pioggia tra Liguria e Toscana | Fiumi in piena, frane e sfollati a Massa e Carrara
Tracimati i fiumi Frigido e Bardine, automobilista tratto in salvo in un sottopasso a Carrara
© Tgcom24
Sarà un giovedì di metà novembre nel segno del maltempo in tutto il Centro-Nord. Già dal pomeriggio di mercoledì intense precipitazioni hanno iniziato a colpire in particolare il litorale tirrenico tra La Spezia e Massa-Carrara, dove nello spazio di circa 24 ore sono caduti oltre 35 centimetri di pioggia. In piena diversi corsi d'acqua, tra cui i fiumi Serchio e Frigido. Intanto è allerta arancione sulla Liguria di Levante, mentre nei prossimi due giorni sull'Appennino Tosco-Emiliano dovrebbero abbattersi ulteriori pesanti precipitazioni.
Le esondazioni in Lunigiana e a Massa
Già nella serata di mercoledì il fiume Frigido, in corrispondenza di Marina di Massa, ha tracimato nelle aree golenali, invadendo il parco fluviale. A riferirlo il presidente della Regione, Eugenio Giani, che ha anticipato il posizionamento della protezione civile nella zona. In Lunigiana è esondato il torrente Bardine a San Terenzo, e la strada comunale che porta ai paesi di Posterla e Marciaso è rimasta allagata e non percorribile. Nelle ultime ore di mercoledì chiusa per frana la strada del Bradolino. Nella zona di Pontremoli restano chiusi alcuni esercizi commerciali della grande e media distribuzione.
La sindaca di Carrara: "Salite ai piani alti"
"Al momento a preoccupare maggiormente è la situazione del torrente Parmignola", ha detto in un video su Facebook la sindaca di Carrara, Serena Arrighi. "Chi può salga ai piani alti, per tutti gli altri è aperta Carrarafiere (ingresso via Maestri del marmo). Evitate ogni spostamento non necessario". In un video successivo la stessa sindaca ha aggiunto: "La perturbazione continua a insistere sul nostro territorio anche se in maniera meno intensa rispetto a qualche ora fa. La nostra protezione civile, i volontari, la polizia locale e i vigili del fuoco sono al momento impegnati su tutto il territorio per rispondere alle numerose segnalazioni che ci sono arrivate per allagamenti e altri disagi. Il livello dei torrenti e dei canali è costantemente tenuto sotto controllo".
Uomo bloccato in auto salvato in un sottopasso, oltre 100 sfollati
Proprio nel momento di massima allerta, un automobilista rimasto bloccato in auto in un sottopasso nella zona di Carrara è stato salvato dall'intervento dei vigili del fuoco. La persona è stata recuperata e portata all'ospedale di Massa. Sfollato anche un centinaio di persone a Massa, si tratta di parte degli abitanti delle frazioni di Casette e Forno rimaste isolate a causa di una frana e impossibilitati a raggiungere le loro case. Il Comune sta allestendo il Palazzetto dello sport locale per dare la prima assistenza alla popolazione interessata. La prefettura continua a raccomandare di non sostare vicino agli argini dei corsi d'acqua e di non stazionare sui ponti.