Violenta ondata di maltempo al Centro-Nord, oltre 35 cm di pioggia tra Liguria e Toscana | Fiumi in piena, frane e sfollati a Massa e Carrara

"Al momento a preoccupare maggiormente è la situazione del torrente Parmignola", ha detto in un video su Facebook la sindaca di Carrara, Serena Arrighi. "Chi può salga ai piani alti, per tutti gli altri è aperta Carrarafiere (ingresso via Maestri del marmo). Evitate ogni spostamento non necessario". In un video successivo la stessa sindaca ha aggiunto: "La perturbazione continua a insistere sul nostro territorio anche se in maniera meno intensa rispetto a qualche ora fa. La nostra protezione civile, i volontari, la polizia locale e i vigili del fuoco sono al momento impegnati su tutto il territorio per rispondere alle numerose segnalazioni che ci sono arrivate per allagamenti e altri disagi. Il livello dei torrenti e dei canali è costantemente tenuto sotto controllo".