Maltempo, frana in collina a Pistoia: isolate 50 persone

Continuano i disagi legati al maltempo specialmente in Toscana. Una frana di grandi dimensioni si è verificata lungo via di Calabbiana, tra la Cartiera di San Felice e le località Boschi e Casa al Vento, nella zona collinare di Pistoia. Dopo aver effettuato un sopralluogo, il sindaco Giovanni Capecchi ha detto: "Si tratta di una frana di grandi dimensioni. Non sono rimaste coinvolte persone in maniera diretta e abitazioni ma circa cinquanta persone e due Comunità sociali sono isolate. Stiamo studiando le soluzioni per gestire l'emergenza. L'aspetto più problematico è quello di garantire l'assistenza sanitaria. La polizia locale sta raccogliendo tutti i nominativi e i contatti delle persone isolate alle quali vogliamo rimanere vicini".