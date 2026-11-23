Sono circa 500 le persone che a Stazzema, (Lucca), a causa di un cedimento del manto stradale a seguito di una frana, risultano isolate dalla serata del 22 novembre. "Non ci siamo fatti trovare impreparati - commenta il sindaco Maurizio Verona - abbiamo già collocato oltre la frana un mezzo per il Soccorso sanitario e uno dei vigili del fuoco. La ditta incaricata al lavoro per ripristinare il collegamento". Anche il presidente della regione Toscana Eugenio Giani segue la vicenda: "Sto seguendo con attenzione la situazione della SP42 a Stazzema, dove l'abbassamento della carreggiata sta creando difficoltà alla viabilità. Ho parlato con il sindaco e nelle prossime ore partiranno i lavori per mettere in sicurezza la strada e consentire la riapertura al traffico. La sicurezza dei cittadini viene prima di tutto. Continueremo a seguire da vicino la situazione, affinché si possa tornare alla normalità il prima possibile".