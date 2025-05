Maltempo: lunedì allerta in Toscana, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Liguria

Scatta lunedì l'allerta meteo in Toscana, sull'Appennino emiliano-romagnolo, in Friuli Venezia Giulia e in Liguria. In Toscana l'allarme è arancione per rischio idrogeologico e temporali forti, dice il presidente Eugenio Giani sui social invitando alla "massima attenzione" e assicurando che "il sistema di Protezione civile regionali è pronto a intervenire". I temporali attesi in Emilia Romagna, soprattutto sui settori occidentale e orientale dell'Appenino, fanno temere frane e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua. Osservata speciale soprattutto la collina-montagna romagnola. In Friuli Venezia Giulia sono previsti rovesci e temporali che potrebbero determinare criticità idrogeologica sul territorio. Allerta temporali infine in Liguria soprattutto sui bacini piccoli e medi del centro e del levante.