Violenta grandinata nel Foggiano, danni ai campi

Una violenta grandinata si è abbattuta nelle campagne nel Foggiano. Diversi video on line mostrano, nella zona tra Lucera e Castelnuovo della Daunia i chicchi che si sono accumulati come la neve. Il maltempo ha causato danni diffusi alle colture agricole del Tavoliere, in particolare al grano. Le prime stime di Confagricoltura Foggia ipotizzano "danni significativi a diverse coltivazioni, che si aggiungono alle problematiche derivanti da una stagione caratterizzata da un'alternanza di siccità e precipitazioni intense e improvvise".