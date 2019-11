Maltempo, allerta in Toscana ed Emilia: preoccupa la tenuta dei fiumi

L' ondata di maltempo continua a flagellare l'Italia. In Toscana si vivono invece ore di ansia per l' Arno : solo a Firenze sono caduti nelle ultime 24 ore oltre 62,6 millimetri di pioggia, con un colmo della piena salito a quasi cinque metri. Preoccupazione anche in Emilia , dove è allerta rossa per fiumi e torrenti. E' esondato il torrente Idice nella zona di Budrio , nel Bolognese: oltre 200 gli evacuati e una coppia di coniugi salvati in elicottero.

Una leggera tracimazione si è registrata alle Sieci, nel Comune di Pontassieve, alle porte di Firenze. Allagamenti anche nel Grossetano, dove un torrente è uscito fuori dagli argini. Evacuate 23 famiglie a Barberino Tavarnelle e 500 persone a Cecina (Livorno) per esondazioni dei fiumi.

Sindaco di Grosseto: "Via da casa chi vive vicino al fiume Ombrone" Il maltempo che sta interessando la Toscana (allerta arancione su gran parte del territorio) ha colpito soprattutto il Grossetano a sud del capoluogo maremmano. Il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, ha chiesto di abbandonare le proprie case a quanti vivono a meno di 400 metri dal fiume Ombrone. Sono stati oltrepassati i sei metri e mezzo sull'idrometro Berrettino. "Aperta ufficialmente la quarta fase di servizio piena. Chi risiede a meno di 400 metri dal fiume (zone Saracina, Alberino, via Rossini, Crespi, Cittadella studenti, San Martino) deve lasciare immediatamente la propria abitazione portandosi in zone più sicure".

In Emilia si teme invece l'esondazione del Reno. Il rischio è soprattutto per la zona Trebbo di Reno, la stessa dove a febbraio 2019 le acque ruppero gli argini, creando non pochi danni. Già diecimila persone sono senza luce e gas.

Cavo su A22 e ferrovia, Brennero off limits A Vipiteno lo schianto di alcuni alberi ha fatto cadere un cavo di media tensione sull'autostrada del Brennero e sulla linea ferroviaria, che entrambi ora sono interrotte, come anche la strada statale. Per questo motivo il Brennero attualmente è off limits e non possono essere istituiti bus sostitutivi. I tecnici devono procedere con massima cautela a causa del cavo che potrebbe ancora essere sotto corrente elettrica. La chiusura durerà alcune ore.

Valanga in Val Martello In Val Martello (Bolzano) enormi masse di neve e di alberi sradicati si sono riversate a valle invadendo, come una colata di lava, le strade del paese. La valanga non ha fortunatamente provocato vittime, ma alcune case sono rimaste danneggiate. In alcuni punti la neve arriva al primo piano delle abitazioni.

Albergo evacuato e disagi nel Napoletano L'odata di maltempo non risparmia neanche il Sud Italia, soprattutto nel Napoletano e in altre aree della Campania. A Giugliano è stato evacuatol'Hotel L'Anicrè, situato sulle sponde del Lago Patria: sei persone sono state state allontanate dalla struttura. Difficoltà di deflusso delle acque vengono segnalate nella zona della foce dei Regi Lagni a Castel Volturno (Caserta) e pesanti disagi si registrano, oltre che in diverse aree di Napoli, anche nei Comuni a nord del capoluogo campano come Marano e Quarto e in altri centri dell'area flegrea.

Maltempo, alberi caduti e forte vento: almeno 200 interventi a Roma Sono stati duecento gli interventi dei vigili del fuoco nella notte in tutta Roma per allagamenti e alberi caduti a causa del temporale e del forte vento che si stanno abbattendo in queste ore sulla Capitale. Già stamani sono cento gli interventi in coda. Si segnalano alberi sulla carreggiata sulla Salita di Sant'Onofrio, in centro; chiuso al traffico perché allagato il sottopasso sul lungotevere in Sassia.

Nevicate e allagamenti nell'Alessandrino L'ondata di maltempo prosegue anche nell'Alessandrino, dove diverse strade sono state allagate. Autostrade per l'Italia prevede neve sulla A26 tra la diramazione Predosa-Bettole e il bivio per la A10 Genova-Ventimiglia. Nevicate sull'Appennino al confine con la

Liguria. Segnalati accumuli di 38 centimetri di neve a Piani di Carrega Ligure e di 22 centimetri a Capanne di Marcarolo.