Cronaca
LA DENUNCIA

Malpensa, fotografa il muso dell'aereo e viene lasciato a terra | EasyJet: "Comportamento inappropriato"

Il passeggero: "Ho subìto un trattamento increscioso". La compagnia: "Agito per questioni di sicurezza"

31 Ott 2025 - 18:00
© Ansa

© Ansa

Lasciato a terra per avere fotografato il muso dell'aereo con il cellulare. A raccontare quello che definisce "un episodio surreale e inaccettabile" è un oncologo torinese, che denuncia di aver subìto "un trattamento increscioso" all'aeroporto di Malpensa, dove gli è stato "impedito di partire per Marrakech a bordo di un aereo di EasyJet" dopo aver scattato la foto incriminata. Ma la compagnia aerea si difende, spiegando di avere agito per "la sicurezza e il benessere di passeggeri ed equipaggio".

Cosa è successo

 Lo scorso 28 ottobre l'oncologo torinese era in partenza da Malpensa con il volo EJU3929 per Marrakech. "Mentre raggiungevo l'aereo - è la sua ricostruzione - ho scattato una semplice foto al muso del velivolo. Un gesto del tutto innocuo, come fanno ogni giorno centinaia di passeggeri. Subito dopo, però, un addetto alla sicurezza si è avvicinato intimandomi di cancellare la foto. Ho spiegato, con calma, che non avevo alcuna intenzione di farlo, non avendo violato alcuna norma", ma una volta a bordo "lo stesso addetto mi ha seguito, dichiarando che se non avessi cancellato la foto non sarei partito. Così è stato".

"Nel frattempo - continua il medico - un passeggero si è sentito male e io, da medico, sono intervenuto per soccorrerlo. Nonostante ciò, dopo il mio intervento, il comandante mi ha chiesto di scendere". Il medico ammette di avere "alzato la voce di fronte a quello che considero un abuso", ma anche di avere "chiesto scusa", nonostante la convinzione di essere stato privato "del diritto di viaggiare".

La replica di EasyJet: "Comportamento inappropriato"

 Easyjet, interpellata dall'Ansa, parla di "un comportamento inappropriato al gate" da parte del passeggero, che per questo motivo non è stato ammesso a bordo. "Il nostro personale di terra - è la posizione della compagnia - è formato per valutare e gestire al meglio ogni situazione e, sebbene episodi di questo genere siano rari, li affrontiamo con la massima serietà e non tolleriamo comportamenti abusivi o minacciosi".

