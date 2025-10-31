Malpensa, fotografa il muso dell'aereo e viene lasciato a terra | EasyJet: "Comportamento inappropriato"

Lo scorso 28 ottobre l'oncologo torinese era in partenza da Malpensa con il volo EJU3929 per Marrakech. "Mentre raggiungevo l'aereo - è la sua ricostruzione - ho scattato una semplice foto al muso del velivolo. Un gesto del tutto innocuo, come fanno ogni giorno centinaia di passeggeri. Subito dopo, però, un addetto alla sicurezza si è avvicinato intimandomi di cancellare la foto. Ho spiegato, con calma, che non avevo alcuna intenzione di farlo, non avendo violato alcuna norma", ma una volta a bordo "lo stesso addetto mi ha seguito, dichiarando che se non avessi cancellato la foto non sarei partito. Così è stato".