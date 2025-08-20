Un uomo appicca un incendio a Malpensa: all'aeroporto panico tra i passeggeri

Scene di panico mercoledì mattina all'aeroporto milanese di Malpensa, dove un uomo ha dato fuoco a un cestino vicino all'area check-in del Terminal 1, nei pressi del gate 13. Le fiamme sono subito divampate in modo vigoroso, e un acre fumo nero ha riempito l'area. Immediato il fuggi-fuggi dei passeggeri, ripreso in diversi video postati poi sui social. L'autore dell'incendio è invece stato subito fermato dalla Polaria e dal personale di sicurezza: si tratta di un maliano, regolare e senza precedenti, che probabilmente verrà arrestato per danneggiamento.