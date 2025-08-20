Logo Tgcom24
Cronaca
FIAMME AL GATE

Un uomo appicca un incendio a Malpensa: all'aeroporto panico tra i passeggeri

Subito bloccato dalle forze dell'ordine l'autore del gesto, un maliano regolare, in evidente stato di alterazione. Evacuato temporaneamente il Terminal 1 in via precauzionale

20 Ago 2025 - 13:37

Scene di panico mercoledì mattina all'aeroporto milanese di Malpensa, dove un uomo ha dato fuoco a un cestino vicino all'area check-in del Terminal 1, nei pressi del gate 13. Le fiamme sono subito divampate in modo vigoroso, e un acre fumo nero ha riempito l'area. Immediato il fuggi-fuggi dei passeggeri, ripreso in diversi video postati poi sui social. L'autore dell'incendio è invece stato subito fermato dalla Polaria e dal personale di sicurezza: si tratta di un maliano, regolare e senza precedenti, che probabilmente verrà arrestato per danneggiamento.

Nei video online l'uomo fermato dalle forze dell'ordine

 Nei video che girano in rete si vede l'uomo, in evidente stato di alterazione, mentre viene bloccato e neutralizzato dalle forze dell'ordine e dal personale di servizio dello scalo milanese. Prima di appiccare l'incendio, il maliano aveva distrutto a martellate una postazione dell'area check-in al Terminal 1. I vigili del fuoco hanno fatto evacuare l'area interessata in via precauzionale per metterla in sicurezza. Poi l'attività dello scalo è ripresa normalmente. 

