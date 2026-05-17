Maldive, i 20 italiani che erano sulla Duke of York arrivati a Malpensa

Sono atterrati all'aeroporto di Malpensa i venti italiani che erano a bordo della Duke of York insieme ai cinque sub dispersi dopo l'immersione al largo dell'isola di Alimathà, alle Maldive. Il gruppo è partito dalla capitale Malè e ha fatto scalo a Dubai, prima di arrivare in Italia. Il viaggio è durato circa nove ore. "Siamo molto provati, stanchi": queste le parole pronunciate poco prima di partire da chi ha vissuto in prima persona le ore drammatiche successive alla scomparsa di Monica Montefalcone, di sua figlia Giorgia Sommacal, e di Gianluca Benedetti, Federico Gualtieri e Muriel Oddenino.