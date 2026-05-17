Maldive, i 20 italiani che erano sulla Duke of York arrivati a Malpensa

Sono atterrati all'aeroporto di Malpensa i venti italiani che erano a bordo della Duke of York insieme ai cinque sub dispersi dopo l'immersione al largo dell'isola di Alimathà, alle Maldive. Il gruppo è partito dalla capitale Malè e ha fatto scalo a Dubai, prima di arrivare in Italia. Il viaggio è durato circa nove ore. "Siamo molto provati, stanchi": queste le parole pronunciate poco prima di partire da chi ha vissuto in prima persona le ore drammatiche successive alla scomparsa di Monica Montefalcone, di sua figlia Giorgia Sommacal, e di Gianluca Benedetti, Federico Gualtieri e Muriel Oddenino.
I venti italiani, una volta atterrati, sono stati fatti uscire dall'aeroporto di Malpensa in maniera riservata, lontano da fotografi e giornalisti in attesa di parlare con loro.
"Sono appena atterrati. Sono in attesa di mia figlia: non ci siamo sentiti molto in questi giorni, ma lei ha visto tutta la macchina dei soccorsi", ha detto un padre presente nell'area arrivi di Malpensa. "Purtroppo ieri è morto anche un soccorritore - ha aggiunto.
La testimonianza di un giovane che era sullo stesso aereo
Il gruppo di ricercatori era sullo stesso volo di un ragazzo di rientro dalle vacanze a Malè. "Eravamo sullo stesso volo, è un gruppo di giovani - ha raccontato il ragazzo ai cronisti - anche io mi sono immerso il giorno della tragedia, mi dispiace tantissimo per le famiglie. Ovviamente non ho parlato con nessuno di loro vista la situazione, ma ho saputo che erano dello stesso gruppo dei sub morti".