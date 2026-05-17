Maldive, arrivati nell'arcipelago tre sub esperti finlandesi

Le operazioni di ricerca dei nostri quattro connazionali sono coordinate dalla società italiana esperta in salvataggi, Dan Europe. I sommozzatori finlandesi hanno grande esperienza nelle immersioni in grotta avendo anche partecipato nel salvataggio nel 2018 dei bambini rimasti intrappolati in una grotta in Thailandia. Secondo il portavoce presidenziale, i governi britannico, australiano e statunitense hanno offerto assistenza, e si prevede il supporto tecnico da parte del Regno Unito e dell'Australia.