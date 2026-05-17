Maldive, arrivati nell'arcipelago tre sub esperti finlandesi

Una squadra composta da tre sub-speleologi finlandesi di Dan Europe è arrivata nella mattinata di domenica alle Maldive per partecipare alle ricerche dei quattro subacquei italiani ancora dispersi nell'atollo di Vaavu. Ne danno notizia i media locali. Il portavoce dell'ufficio presidenziale, Moamed Hussain Shareef, ha dichiarato che i sommozzatori, forniti di attrezzature tecniche altamente specializzate, starebbero coordinando le operazioni con la guardia costiera dell'arcipelago prima della ripresa delle ricerche. La missione era stata sospesa sabato in seguito alla morte del sergente maggiore Mohamed Mahudhy, uno dei sommozzatori più esperti in forza alle Maldive.
Operazione coordinata con l'Italia
Le operazioni di ricerca dei nostri quattro connazionali sono coordinate dalla società italiana esperta in salvataggi, Dan Europe. I sommozzatori finlandesi hanno grande esperienza nelle immersioni in grotta avendo anche partecipato nel salvataggio nel 2018 dei bambini rimasti intrappolati in una grotta in Thailandia. Secondo il portavoce presidenziale, i governi britannico, australiano e statunitense hanno offerto assistenza, e si prevede il supporto tecnico da parte del Regno Unito e dell'Australia.