Maldive, il padre e marito di due vittime: "Monica era una sub esperta, su di lei accuse infondate"

Al Corriere della Sera Carlo definisce la moglie "una delle migliori subacquee sulla faccia della terra", in particolare: "Aveva iniziato a 16 anni e da allora avrà fatto oltre 5mila immersioni. Non diceva: vieni, tanto ci sono io. Chi era giù con lei doveva essere preparato. A me aveva ordinato di non fare alcune immersioni con lei perché non ero all’altezza. Ecco perché mi sento ferito datante, troppe congetture. Anche i miei suoceri mi hanno consigliato di non ascoltare più niente".