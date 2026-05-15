Nel gruppo di italiani ci sono ricercatori e studenti partiti per una missione scientifica organizzata, a latere dell'università, dalla professoressa Montefalcone. "Non siamo solo colleghi, ci consideriamo amici", sottolinea uno di loro. "La professoressa era amatissima dai suoi studenti e molto esperta". Nella comitiva, ha reso noto l'università di Genova, c'è anche Stefano Vanin, padovano, professore associato di Zoologia, che si è occupato tra l'altro dei casi Elisa Claps e Giulia Cecchettin. La sua missione alle Maldive era iniziata il 2 maggio e avrebbe dovuto terminare il 17 maggio. Consiste, in particolare, in un campionamento di ditteri e altri insetti di interesse forense, sanitario e veterinario.