Maldive, il padre e marito di due vittime: "Tutti subacquei esperti con anni di esperienza, qualcosa è successo"
A "Tg 4-Diario del Giorno" Carlo Sommacal: "Quando mi hanno chiamato dall'ambasciata ho sentito le gambe tremare. Mia moglie era pluri-brevettatta. Mia figlia la segue da dieci anni"
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In collegamento con "Tg 4-Diario del Giorno" Carlo Sommacal, marito di Monica Montefalcone e padre di Giorgia Sommacal, due dei cinque italiani morti nella tragica immersione alle Maldive di giovedì 14 maggio, racconta del momento in cui ha appreso la notizia. "L'ultima volta che ho sentito mia moglie era l'altro ieri sera, la mattina solitamente stando loro tre ore avanti andavano a fare le immersioni e poi mi scrivevano. Quella mattina io ho mandato un messaggio che però non hanno mai letto" spiega l'uomo.
Il marito della ricercatrice e studiosa dell'ambiente marino ha raccontato di aver aspettato qualche ora prima di andare dal fidanzato della figlia, Giorgia, a chiedere se aveva avuto notizie o meno. Poi, prosegue, è arrivata una chiamata dallo Sri Lanka: "Quando dall'ambasciata mi hanno chiesto se ero il marito di Monica e padre di Giorgia ho sentito le gambe tremare. Mia moglie e mia figlia si trovano lì per una crociera scientifica ed erano sub esperte. Ora non so esattamente a quale profondità sono scese ma quello che posso dire è che mia moglie è una pluri-brevettata con 36 anni di esperienza e mia figlia la segue da 10 anni".
Carlo Sommacal ha voluto precisare che se ci fosse stata un'allerta meteo sua moglie non avrebbe mai autorizzato l'immersione: "Conosco l'ambiente, sono persone serissime e mia moglie è sempre stata molto puntigliosa e meticolosa. Forse dal corpo ritrovato di Gianluca Benedetti si potrà capire cosa è successo. Ci tengo a dire che non erano assolutamente degli sprovveduti, erano persone esperte e qualcosa deve essere andato storto, qualcosa è successo".