Maldive, il padre e marito di due vittime: "Tutti subacquei esperti con anni di esperienza, qualcosa è successo"

Il marito della ricercatrice e studiosa dell'ambiente marino ha raccontato di aver aspettato qualche ora prima di andare dal fidanzato della figlia, Giorgia, a chiedere se aveva avuto notizie o meno. Poi, prosegue, è arrivata una chiamata dallo Sri Lanka: "Quando dall'ambasciata mi hanno chiesto se ero il marito di Monica e padre di Giorgia ho sentito le gambe tremare. Mia moglie e mia figlia si trovano lì per una crociera scientifica ed erano sub esperte. Ora non so esattamente a quale profondità sono scese ma quello che posso dire è che mia moglie è una pluri-brevettata con 36 anni di esperienza e mia figlia la segue da 10 anni".