Maldive, il giallo della bombola vuota e i soccorsi arrivati dopo tre ore

Mentre le ricerche si apprestano a riprendere, dopo una notte di stop a causa delle raffiche di vento e della pioggia, l'ipotesi da subito ventilata secondo cui sarebbe stato il maltempo all'origine del tragico incidente sembra perdere pian piano quota: "Il mare era perfetto. Nessuna allerta meteo, nessuna perturbazione, visibilità ottima", ha raccontato il professore associato di Zoologia all'Università di Genova, Stefano Vanin, a bordo della Duke of York insieme agli altri partecipanti alla crociera scientifica organizzata da Albatros Top Boat. Opinione condivisa anche dal marito di Monica Montefalcone, la professoressa associata 51enne del Distav all'Università di Genova che ha perso la vita nelle acque profonde attorno all'atollo di Vaavu insieme a sua figlia Giorgia Sommacal, ai ricercatori Muriel Oddenino e Federico Gualtieri e al capobarca Gianluca Benedetti. "Era una professionista scrupolosa", ha affermato Carlo Sommacal, "aveva molta esperienza nel campo delle immersioni e mai si sarebbe calata con un'allerta gialla".