Maldive, chi sono i tre super-sub finlandesi arrivati a Vaavu: "Esperti e senza paura, hanno detto subito sì"

Come ha spiegato Laura Marroni, i tre soccorritori sono abilitati a scendere fino a 100 metri. A supportarli dalla superficie ci sarà un folto team di Dan, composto anche da italiani come Giuseppe D’Amato e Greta Marcelli: "Sono tutti sulle imbarcazioni della guardia costiera. E sono molto sotto pressione per la responsabilità che hanno". Tra i sommozzatori a calarsi nell'acqua degli atolli delle Maldive ci sarebbe dovuto essere anche un militare italiano, a cui però non è stata concessa in tempo l'autorizzazione per partire. L'intervento, ha puntualizzato Marcelli, non giustificato dal fatto che uno dei deceduti fosse assicurato con la fondazione: "Non è questo il momento di parlare di assicurazione".