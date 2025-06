Ferrara, Stefano Perelli sulla mafia nigeriana: "Organizzavano spedizioni punitive"

"Fuori dal Coro" indaga sui gruppi criminali segreti e violenti, in particolare la mafia nigeriana, conosciuta come la piovra nera, che ha preso il controllo di molte città italiane. L'inviato del programma di Rete 4 è a Ferrara, dove una sentenza della cassazione ha messo la parola fine all'indagine sulla mafia nigeriana, per parlare con Stefano Perelli, ex poliziotto della squadra mobile che ha indagato per anni sul gruppo criminale.