Piantedosi: "Ragioniamo su alternative allo scioglimento dei Comuni per mafia"

"Sullo scioglimento dei Comuni per infiltrazione camorristica, stiamo riflettendo se sia sempre questa la soluzione giusta da adottare. Stiamo ragionando in prospettiva sulla possibilità di creare un terzo genere tra scioglimento e non scioglimento, utilizzando ovviamente le prefetture, magari mediante formule di affiancamento ai sindaci". Lo ha detto a Caivano il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. "Quello che abbiamo avviato e realizzato qui (a Caivano ndr) sintetizza 'Il coraggio di cambiare'. Per troppo tempo si è fatta professione di volontà di affrontare i problemi storici dei nostri territori. Credo che possiamo dire a testa alta che come governo Meloni ci siamo messi di buzzo buono, abbiamo fatto di Caivano una sperimentazione importante e abbiamo grandi progetti per fare di Caivano un modello vincente trasponibile anche in altri contesti", ha detto Piantedosi.