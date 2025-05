Mafia: Terra Madre, la Sicilia virtuale prende vita grazie a uno studio italiano

"La Sicilia è una terra di cultura e tradizione, e siamo incredibilmente orgogliosi di essere stati coinvolti in questo progetto, non solo per la nostra esperienza nello sviluppo di videogiochi, ma anche per il ruolo che abbiamo avuto nel ricreare un’ambientazione siciliana autentica e credibile", afferma Antonio Cannata, amministratore delegato di Stormind Games. "Abbiamo lavorato a stretto contatto con Hangar 13 per ricreare fedelmente la Sicilia dell'inizio del Novecento, assicurandoci che ogni riferimento culturale e narrativo fosse il più accurato possibile. Sono certo che Mafia: Terra Madre saprà raccontare la complessità e la bellezza della Sicilia, trasmettendola ai giocatori di tutto il mondo".