Mafia: Terra Madre porta l'azione nella Sicilia dei primi anni del Novecento

Terra Madre racconterà una storia della malavita ambientata nelle terre malfamate della Sicilia del Novecento, in cui il protagonista Enzo Favara dovrà dimostrare di essere degno di far parte della famiglia criminale di Don Torrisi, portando a termine incarichi e missioni in un gioco d'azione in terza persona che ricalca la struttura delle esperienze à la Grand Theft Auto, il cui sesto episodio (sempre prodotto da Take-Two Interactive) è fresco di rinvio e di un nuovo e scoppiettante trailer.