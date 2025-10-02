Madre e figlio uccisi nel Beneventano, la professoressa di Cosimo: "Nei suoi occhi c'era tanta sofferenza"

"Io avevo avuto un sentore, mi è bastato vederlo poche volte per capire che nei suoi occhi c'era tanta sofferenza. Ho provato anche a chiedergli se c'era qualcosa che non andasse, gli ho chiesto se aveva voglia di parlare con me ma mi ha detto 'no' con un cenno. Io gli ho detto: 'Quando vuoi sono qui ad ascoltarti'. Però non c'è stato il tempo". Sono le parole di Giuseppina, insegnante di Religione nell'istituto superiore in cui studiava Cosimo, il 15enne ucciso - insieme alla madre Elisabetta Polcini - dal padre Salvatore Ocone, a Paupisi (Benevento).