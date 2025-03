Macerata, bimba corre in strada e il padre si lancia sotto l'auto per salvarla: ricoverati entrambi

Una disattenzione e poi lo scatto per evitare la tragedia: un 42enne è stato investito da un'auto assieme alla figlia di due anni, dopo che quest'ultima era sfuggita al suo controllo e si è diretta di corsa verso la strada. Il papà ha cercato di raggiungere e fermare la piccola, ma nel frattempo la bambina era arrivata in strada dove entrambi sono stati urtati da un'auto in transito, che si è vista sbucare i due all'improvviso dagli alberi al lato della carreggiata. È accaduto a San Faustino di Cingoli (Macerata).