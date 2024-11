Treviso, bimbo sta per cadere in un pozzo: salvato da due 13enni

Due ragazzini di 13 anni hanno salvato un bimbo appena prima che cadesse nel pozzo di un cantiere edile. È accaduto a Casacorba Verdelago, nel Trevigiano. I due adoloscenti, in sella alle loro biciclette, erano nei pressi della scuola elementare, nelle cui vicinanze sono in corso i lavori per il nuovo polo dell'infanzia. "Eravamo davanti alla scuola elementare di Casacorba – hanno raccontato i ragazzini al quotidiano il Gazzettino - quando dietro di noi abbiamo sentito i versi di un bambino, che avrà avuto 3 o 4 anni, che hanno attirato la nostra attenzione, anche se non capivamo bene cosa dicesse". Entrambi, si sono così avvicinati al piccolo: "Giunti vicino al bambino, abbiamo notato che, mentre stava giocando, cercando di spostare dei pezzi di pietra o cemento, si era avvicinato pericolosamente al bordo di un pozzetto molto profondo, in quel momento coperto unicamente da un new jersey in plastica. Ancora pochi passi e sarebbe caduto" spiegano i due che sono poi riusciti ad allontanare il piccolo dal pericolo e a riportarlo dai suoi genitiri, che davanti alla scuola stavano attendendo l'uscita del figlio maggiore.