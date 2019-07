Lumezzane, azienda nel bresciano rifiuta corrieri di colore: “No indiani, pakistani o simili”

A Lumezzano, in provincia di Brescia, c'è un'azienda che discrimina i corrieri a seconda del colore della loro pelle. Le telecamere di "Stasera Italia", il programma in onda su Rete 4, sono andate sul posto per capire meglio la vicenda e cercare di parlare con i gestori della ditta. "Chiediamo tassativamente che non vengano più effettuate consegne - recita l'avviso inviato dall'azienda ai suoi fornitori - utlizzando trasportatori di colore, pakistani, indiani o simili".



Una decisione immotivata che non trova alcuna giustificazione anche quando l'inviato del programma cerca di parlare con uno dei dipendenti. "Non siamo autorizzati a dire niente", dichiara uno dei lavoratori prima di chiudere la porta in faccia al giornalista e staccare il telefono della ditta.