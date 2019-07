Da Bergamo la storia di Keita, il migrante da due anni Italia: “La mia vita è qui”

Keita è un ragazzo ventireenne arrivato dal Senegal due anni fa, prima del varo delle politiche migratorie del governo gialloverde. "Stasera Italia" è andata a Bergamo, dove si trova l'Accademia per l'integrazione, ad ascoltare la sua storia.



"Quando sono arrivato in Italia, sono sbarcato a Lampedusa. Mi sono visto costretto a fuggire dal mio paese, il capo del villaggio voleva dei soldi per quello che raccoglievamo nel nostro frutteto. Mio fratello è morto a causa di questo ed io sono dovuto scappare, mi hanno inseguito ma non mi hanno preso. Sono andato a Mali, poi in Burkina, Niger, Libia e da lì ho preso un barcone per arrivare in Italia." A distanza di due anni, Keita si è integrato e ha trovato lavoro, fa il cameriere in un ristorante. "Il mio futuro lo vedo in Italia, voglio diventare un nero italiano."