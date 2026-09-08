Lucca, al punchball del Luna Park c'è anche il livello "gay": "Poco più di inabili e signorine" | Foto

A Lucca, nella spianata che a settembre è dominata dal Luna Park cittadino, le persone si dividono in 16 categorie. Ci sono gli sportivi e gli studenti, i camerieri e gli alpini, gli ercolini e i fusti. Una classificazione basata rigidamente sulla circonferenza del bicipite e sull'abilità di trasformare la muscolatura in un violento pugno. Insomma, il classico gioco del punchball. Dai pesi più deboli, gli "inabili" dall'inglese unfit, si arriva fino ai più "ganzi" di tutti, i toreri, passando attraverso tutta una lunga scalinata di "pesi". Proprio qui ne spunta uno particolare, nella parte più a sinistra dello spettro: i "gay". O, per dirla un po' più pettinata, i "signorini".