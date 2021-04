L'Rt nazionale scende a 0,98, incidenza a 232 casi ogni 100mila abitanti | Allarme Iss: "Occupazione terapie intensive in aumento"

Dal nuovo monitoraggio della cabina di regia Iss emerge che il tasso di occupazione in terapia intensiva a livello nazionale è complessivamente in aumento e sopra la soglia critica (41% contro il 39% della scorsa settimana). Il numero di persone ricoverate in terapia intensiva è ancora in aumento da 3.546 del 23 marzo a 3.716 del 30 marzo. Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale è anche in aumento e sopra la soglia critica (44%). Il tasso di occupazione in terapia intensiva e nelle altre aree mediche è sopra la soglia critica in 14 Regioni.