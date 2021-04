Coronavirus, 21.932 nuovi casi su 331.154 tamponi e altri 481 morti

Nelle ultime 24 ore l'Italia ha registrato 21.932 nuovi casi a fronte di 331.154 tamponi (giovedì erano stati 23.649 su 356.085 test). Lo riporta il ministero della Salute, secondo cui i decessi sono stati 481. I guariti/dimessi sono stati 19.620. Sono in calo gli ingressi in ospedale (-245) mentre aumentano quelli in terapia intensiva (+23). Il tasso di positività è del 6,6%, stabile rispetto al giorno precedente.