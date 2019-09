Yara, ministero giustizia: nessun colloquio in carcere per Bossetti

Massimo Bossetti non ha incontrato nessuno nel carcere di Bollate dove sconta l'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio, nessun misterioso o sedicente consulente ha parlato con lui. A smontare il giallo è il ministero della giustizia. Cesare Marini, consulente informatico della Procura di Brescia, aveva presentato una denuncia contro ignoti dopo che qualcuno diceva di essersi presentato a suo nome nel carcere di Bollate, nel Milanese, e di aver parlato con Massimo Bossetti.

Con una nota via Arenula infatti sottolinea: "Nessun incontro, nessun colloquio, fra il detenuto Massimo Bossetti e una persona che, a detta dello stesso detenuto, si sarebbe qualificata come perito informatico del Tribunale di Brescia. A seguito di opportune verifiche e accurati controlli effettuati all'interno della Casa di Reclusione di Bollate nel periodo in cui si sarebbe svolta la vicenda, risulta priva di fondamento la notizia di un colloquio ripresa oggi da alcuni organi di stampa".



Il vero Cesare Marini - come riporta Il Giornale di Brescia - ha comunque sporto denuncia ai carabinieri ed è stata aperta un'inchiesta.