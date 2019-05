Yara, Massimo Bossetti trasferito nel carcere di Bollate: "Lì potrò lavorare"

Massimo Bossetti, condannato in via definitiva all'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio, è stato trasferito come da sua richiesta dal carcere bergamasco a quello milanese di Bollate. Il muratore di Mapello aveva chiesto il trasferimento per poter lavorare. Non più tardi di due mesi fa il legale di Bossetti aveva annunciato di avere degli elementi in mano per chiedere la revisione del processo.