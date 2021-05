Yara, difesa Bossetti: la traccia "regina" del Dna si è effettivamente esaurita

Durante l'udienza, durata tre ore, i magistrati avrebbero stigmatizzato il comportamento processuale della difesa che avrebbe in sostanza più volte, negli anni, accusato la Procura di scorrettezze. I legali non hanno voluto commentare una denuncia che sarebbe stata presentata a Venezia, competente a indagare sui magistrati della Corte d'appello di Brescia, quindi anche su quelli bergamaschi, proprio riguardo la conservazione dei reperti che sono stati confiscati e portati dall'ospedale San Raffaele all'ufficio corpi di reato della città orobica .

"Non lo sappiamo e non fa parte di questo processo", si sono limitati a dire, mentre la Procura in aula avrebbe sottolineato come i dubbi sulla conservazione siano stati sollevati poco dopo il trasferimento dei reperti a Bergamo dall'ospedale milanese, dove erano stati per anni. Ora la sorte di Bossetti è ancora in mano a una Corte bergamasca che deciderà nei prossimi giorni se imprimere una svolta a un caso che gettò per mesi nell'angoscia tutt'Italia.