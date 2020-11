Omicidio di Yara dieci anni dopo, il sogno di papà Gambirasio: "Felice quando su Google non comparirà la cronaca ma l'associazione"

"La nostra famiglia sarà felice quando, digitando il nome di Yara in Google, non compariranno articoli di cronaca nera, ma i progetti della nostra associazione", questo afferma da sempre Fulvio Gambirasio e lo fa ancora una volta, sulle pagine de L'Eco di Bergamo, alla vigilia del decimo anniversario della morte della figlia. "La passione di Yara" è il nome dell'associazione nata per sostenere ragazzi che coltivano talenti nello sport, nella musica o nell' arte, ma che per problemi economici o familiari avrebbero poche opportunità di realizzarsi. "Dal 2015 sono stati realizzati 86 progetti, per oltre 100 mila euro", rende noto la tesoriera Daniela Di Mento.