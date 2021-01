Caso Yara, la Cassazione accoglie ricorso di Bossetti sull'accesso ai reperti

Occorrerà aspettare il deposito delle motivazioni degli ermellini per capire quale passaggio motivazionale deve essere rivalutato dai giudici bergamaschi.

La giovane era scomparsa da Brembate di Sopra, in provincia di Bergamo, il 26 novembre 2010, e solo dopo tre mesi fu ritrovato in un campo il suo corpo senza vita. Per l'omicidio della 13enne Bossetti è stato condannato all'ergastolo.