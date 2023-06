Violenze di Capodanno 2022 al Duomo di Milano, altre 2 condanne: una di 4 anni e 10 mesi, l'altra di 3 anni e 10 mesi

Per le violenze di Capodanno, avvenute nel 2022, in piazza Duomo a Milano sono state inflitte altre due condanne nei confronti di due dei ragazzi che hanno fatto parte del "branco" che ha aggredito alcune ragazze, vittime di abusi sessuali, la notte dei festeggiamenti.

Tre anni e 10 mesi di reclusione per il 20enne Abdel Fatah e 4 anni e 10 mesi per il 19enne Mahmoud Ibrahim. A deciderlo il gup Marta Pollicino al termine del processo in abbreviato, in cui si contesta la violenza sessuale di gruppo. I due imputati, uno assolto dal reato di rapina, dovranno versare una provvisionale a due delle sei vittime, le sole che si sono costituite parte civile, di 20mila e 30mila euro.