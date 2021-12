Varese, distrutti i pacchi Caritas per indigenti: scatta una nuova gara di solidarietà Facebook / Sei di Borsano se.... 1 di 6 Facebook / Sei di Borsano se.... 2 di 6 Facebook / Sei di Borsano se.... 3 di 6 Facebook / Sei di Borsano se.... 4 di 6 Facebook / Sei di Borsano se.... 5 di 6 Facebook / Sei di Borsano se.... 6 di 6 leggi dopo slideshow ingrandisci

Non per fame o per bisogno, ma solo per dispetto: una sessantina di pacchi natalizi preparati dalla Caritas per le famiglie povere del quartiere sono stati aperti e distrutti nella notte tra venerdì e sabato nell'oratorio di Borsano, quartiere di Busto Arsizio, nel Varesotto. "Un gesto del genere grida vergogna al cospetto di Dio. I responsabili devono pagare", commenta a La Prealpina don Francesco Ferrante, che dal 2016 guida la parrocchia dei santi Pietro e Paolo di Borsano. E sulla pagina Facebook di Sei di Borsano se.... è subito scattata la gara di solidarietà per salvare il Natale degli indigenti.