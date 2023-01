Gabriele Vagnato mette alla gogna il "ladro" sbagliato: youtuber querelato

Quindi, ritenendo di esserci riuscito, ha messo online il fermo immagine dell'uomo rintracciato accompagnandola con la scritta "ladro" . Ma secondo il racconto del "Messaggero", nella gogna social (un milione di follower per Vagnato) ci sarebbe finito un innocente, "intrappolato" in uno spiacevole scambio di persona. La vittima ha presentato querela per diffamazione.

L' "esperimento sociale" dello youtuber Il video pubblicato sul suo profilo mostra la genesi e lo sviluppo di quello che il 21enne influencer definisce un "esperimento sociale". Il titolo è "Mi ha rubato la bici" e l'idea è quella di mettere in bella evidenza un'esca, la bici incustodita, per smascherare il ladro. La cornice è Milano. Il ladro arriva alle 21:36 del 22 settembre (la data viene immortalata dallo smartphone di Vagnato) ed è un uomo con l a felpa gialla: prende la bici e se ne va.Lo youtuber si mette subito in moto per seguirlo e identificarlo. E crede di averlo trovato: un signore di 50 anni, subito bollato dall'influencer come ladro, nomea che subito si diffonde via social.

Scambio di persona In realtà pare che si tratti di un madornale scambio di persona. E Consuelo Bosisio, l'avvocato dell'uomo finito nel mirino, cerca di difendersi: "Il mio assistito non ha dimestichezza con i social, non ha mai rubato nulla, figuriamoci una bicicletta, ma non sa come difendersi da quest'accusa senza fondamento che gli ha sconvolto la vita. E' stato sommerso da telefonate e messaggi. E' finito in ospedale e psicologicamente è a terra. L'accusa contro di lui gira in rete e lui non sa come difendersi"

Querela per diffamazione Il legale ha già presentato querela per diffamazione e dice che, dopo quel video, è stato più volte oggetto di battutine più o meno palesi. Il gestore del bar abitualmente frequentato gli ha detto chiaro e tondo del filmato in cui si dice che lui ha rubato una bicicletta.