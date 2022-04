Scandalo liceo Roma, il legale della dirigente: "È stata rasa al suolo la sua vita personale e professionale"

"

È stata rasa al suolo la sua vita personale, professionale e sociale

Mattino Cinque

Sabrina Quaresima

dirigente scolastica

liceo Montale di Roma

è stata messa alla gogna non solo come donna, ma come professionista

studente

relazione

". A parlare a "" e il legale di, lacoinvolta nello scandalo del. La preside secondo l'avvocato "" dopo che uno(18enne) ha dichiarato di aver avuto unacon lei che sarebbe iniziata durante l'occupazione del liceo avvenuta nel mese di dicembre.

Leggi Anche Roma, una chat con lo studente imbarazza la preside

"

Al momento non è stato configurato nessun reato

Siamo vittime di una visione della donna e della professionista molto arretrata

la figura della preside è stata lesa e noi di questo terremo conto con una richiesta di risarcimento del danno

- ci tiene a precisare il difensore della donna - e non c'è alcuna indagine della magistratura". Secondo l'avvocato nei confronti della sua assistita è avvenuto un vero e proprio accanimento mediatico: ", ho notato che alcuni mezzi di informazione - considera il legale - nel momento in cui devono trattare con professionalità l'immagine della donna lo fanno ancora come 50, 100 anni fa - e avverte -, che sarà esemplare".

La vicenda della dirigente scolastica, intanto, è finita sul tavolo del provveditorato che effettuerà tutti gli accertamenti necessari a valutare la condotta della professoressa. "Siamo sereni e convinti che la decisione dell'ufficio scolastico regionale sarà per il meglio", conclude l'avvocato che infine scongiura il

rischio di licenziamento

per la preside.