Vaccini, l'odissea di nonno Luigi: tre appuntamenti per una dose, ma...

E' stata un'odissea la prima vaccinazione anti-Covid per Luigi Furia, 83enne della Bergamasca. L'anziano era stato chiamato una prima volta in un centro vaccinale troppo lontano da casa, a 40 chilometri di distanza, su strade di montagna, valicando tre passi alpini. Alle sue rimostranze, allora, gli è stato assegnato un altro appuntamento, stavolta a Groppino, ma, una volta in sede, scopre che lì non esiste nessuna postazione di somministrazioni sieri. Alla fine, viene mandato a Clusone, nel nuovo hub vaccinale. E finalmente nonno Luigi riceve la sua dose. Il suo racconto a NewsMediaset.