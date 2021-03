Garattini a Tgcom24: "Vaccini, in molte Regioni non si dà priorità agli anziani"

"La vaccinazione degli over 80, le persone più a rischio, è ancora bassa e questo determina un aumento della contagiosità e della mortalità che si potrebbe evitare". Così Silvio Garattini, presidente dell'Istituto Mario Negri, a Tgcom24 a proposito della campagna vaccinale in corso in Italia. "Questo vuol dire che in molte Regioni non si segue quello che dovrebbe essere le priorità. Se vacciniamo le persone più a rischio, evitiamo che se si contagiano abbiano più probabilità di avere una malattia grave e di morire", aggiunge.