Un uomo è stato ucciso a coltellate in centro a Bergamo e il presunto omicida è stato rintracciato e fermato dai carabinieri. La vittima è un tunisino di 34 anni, che stava camminando insieme alla moglie, la figlia minorenne e un neonato nel passeggino. Sembra che all'origine dell'accoltellamento mortale ci sia stata una discussione, finita in tragedia. L'uomo fermato, un italiano, è stato portato dai militari in caserma.