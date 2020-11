Treviglio (BG), 81enne multato mentre leggeva il giornale: “Atteggiamento punitivo, non educativo"

È stato multato mentre leggeva il giornale. È accaduto a un 81enne di Treviglio, in provincia di Bergamo, che uscito di casa aveva fatto una sosta in edicola e seduto su una panchina era in attesa del suo turno in farmacia. "Il loro atteggiamento invece di essere educativo è stato punitivo". Così l'uomo ai microfoni di "Mattino Cinque" racconta come è andata con gli agenti della polizia che lo hanno multato con un verbale di 400 euro.

Pino spiega che stava aspettando la sua compagna, i due sarebbero poi andati insieme in farmacia, vicinissima alla piazza dove l'uomo sostava. Ma la polizia non ha voluto sentire ragioni e quando l'81enne ha provato a giustificarsi, loro hanno risposto: "Non ci prenda in giro".