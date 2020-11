Cagliari, multati due giovani senza mascherina: 400 euro

La Gdf di Cagliari, durante alcuni controlli effettuati nel capoluogo, ha individuato e sanzionato due giovani di 20 e 30 anni, intercettati uno in viale Europa e l'altro in Via Bacaredda, in quanto sprovvisti delle previste mascherine: per ciascuno di loro è scattata una sanzione da 400 euro. Sanzione di 533 euro invece a un venditore ambulante poiché effettuava la somministrazione di bevande oltre gli orari consentiti.