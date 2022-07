Treviglio (Bergamo), neonato resta intrappolato in auto sotto il sole: salvato dai vigili del fuoco

Leggi Anche Parto a bordo del traghetto sul Lago Maggiore: Caterina Sofia nasce tra Piemonte e Lombardia

La dinamica

- La disavventura è stata ricostruita dai giornali locali. La madre aveva parcheggiato davanti alla farmacia comunale, in viale Piave. Intorno alle 10, di ritorno da una visita pediatrica, ha sistemato il piccolo nel suo ovetto per poi caricare il passeggino, ma la chiusura della portiera ha fatto scattare il blocco, con le chiavi inserite nel quadro.

Solo un grande spavento

- La donna ha allertato immediatamente i soccorsi. L'auto era parcheggiata al sole, con il rischio che le già alte temperature potessero salire ulteriormente all'interno dell'abitacolo. I vigili del fuoco sono riusciti ad aprire la portiera senza causare danni alla vettura, riconsegnando il bambino alla donna. Sul posto, per precauzione, è giunta anche un'ambulanza della Croce Rossa. Dai controlli del personale sanitario non è emerso alcun problema per il neonato.