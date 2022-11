Tassisti irregolari a Linate, la concorrenza sleale dei Ncc

"Madame, taxi?". All'aeroporto di Linate proseguono le segnalazioni di tassisti irregolari Ncc che fanno concorrenza sleale offrendo passaggi per il centro città pur non avendo la licenza necessaria. La normativa prescrive che gli addetti al noleggio auto con conducente, devono sostare nell'area indicata del terminal e non possono in alcun modo proporre il passaggio ai potenziali clienti. Le telecamere di "Striscia la Notizia" hanno però ripreso i finti autisti all'opera mentre si propongono come tassisti pur non avendo l'autorizzazione necessaria.

L'inviato Valerio Staffelli ha chiesto spiegazione ad alcuni Ncc. C'è chi nega e chi al contrario ammette che commette l'illecito per guadagnarsi la giornata. La postazione dedicata e ben visibile con cartelli e indicazioni in italiano e in inglese è vuota. Dove sono finiti gli addetti al noleggio auto con conducente? Molti sono sparpagliati per il terminal. E c'è chi si mette vicino alle porte dalle quali escono i passeggi - anche stranieri - appena atterrati nel capoluogo lombardo. A mancare sono anche i controlli per far rispettare la normativa a tutela della categoria.